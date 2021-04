PTHV schließt Pflegefakultät in Vallendar: Förderer sehen Landesregierung in der Verantwortung

Ludwig Caspers bekommt eine Menge Gegenwind ab. Caspers ist Vorsitzender des Fördervereins der Philosophisch-Theologischen Hochschule (PTHV) in Vallendar. Und die Kritik, die die Hochschule seit Ostern abbekommt, bekommt auch der Förderverein mit. Zu Unrecht, sagt Caspers. Weder PTHV noch Förderverein seien die richtigen Adressaten, auch wenn es schlussendlich die PTHV ist, die sich entschieden hat, die Pflegewissenschaftliche Fakultät zu schließen. Sofort. Wer dort noch studiert, kann sein Studium abschließen. Neue Studierende in der Pflege gibt es in Vallendar nicht mehr. In zwei, drei Jahren soll die Fakultät Geschichte sein. Damit will sich die PTHV eines tiefen finanziellen Lochs entledigen. 1,5 Millionen Euro fehlen pro Jahr, sagt Geschäftsführerin Julia Sander (wir berichteten).