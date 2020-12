Prümm: Investitionen für Landesgartenschau sind gut angelegtes Geld Ein billiges Unterfangen ist eine Landesgartenschau nicht, wohl aber eines, das sich auf langfristige Sicht rechnet, wie die Verwaltung hofft: 20 bis 30 Millionen Euro verschlingt eine Laga im Durchschnitt, wie Wirtschaftsförderer Werner Prümm berichtet. 80 Prozent davon fließen in der Regel als Fördermittel. Etwa 20 Prozent muss die Stadt über ihren Investitionshaushalt schultern.

Beim Mittelwert von angenommenen 25 Millionen Euro an Gesamtkosten kämen auf die Stadt also gut 5 Millionen Euro zu, die selbst zu finanzieren wären. Für die klamme Rheinstadt ein gewaltiger Brocken. Doch das Geld ist gut angelegt, ist Prümm überzeugt, der auf die Koblenzer Bundesgartenschau verweist: „Hanspeter Faas, Geschäftsführer der Buga 2011 in Koblenz, hat vorgerechnet, dass jeder Euro an öffentlichen Investitionen etwa sieben Euro an privaten Investitionen nach sich gezogen hat.“ Selbst wenn der Wert bei einer Landesgartenschau geringer ausfalle, falle die Rechnung unter dem Strich für die Stadt Bendorf wohl positiv aus.