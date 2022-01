Die Prüfungen an der Hochschule wegen der wieder verschärften Pandemielage online durchführen. Das fordert eine Gruppe von Studierenden aus dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften. Denn am kommenden Montag beginnen in diesem Fachbereich dreiwöchige Prüfungen – in Präsenzveranstaltungen. Zwei Drittel der 95 Prüfungen sollen in der Stadthalle Lahnstein durchgeführt werden, ein Drittel am Rhein-Mosel-Campus in Koblenz.