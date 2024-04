Plus Bendorf Prozessauftakt zu Fall aus Bendorf: Mann wegen sexueller Nötigung einer Minderjährigen angeklagt Von Wolfgang Lucke i Wegen sexueller Nötigung eines 16-jährigen Mädchens steht ein 44-jähriger Mann vor Gericht. Foto: picture alliance/dpa/David-Wolfgang Ebener Dem 44-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, ein ihm unebkanntes 16-jähriges Mädchen tätlich angegriffen zu haben. Beim Prozessauftakt versucht das Gericht Licht in das Motiv des Täters zu bringen. Lesezeit: 3 Minuten

„Den Hubschrauber können Sie abbestellen. Ich war das.” Mit diesen Worten hatte der 44-jährige Angeklagte am 27. Oktober 2023 auf seine Festnahme durch die Polizei reagiert. Zuvor hatte er in Bendorf ein 16-jähriges Mädchen tätlich angegriffen, ihr mit einer Hand in den Intimbereich gefasst und mit der anderen Hand an ...