Am Koblenzer Amtsgericht wurde jetzt ein Fall aus dem Rotlichtmilieu mit Taten in Löf und Kleinmaischeid (Kreis Neuwied) verhandelt, der für Betroffenheit sorgt – denn nach dem Urteilsspruch bleibt die Frage: Wurde ein brutaler Räuber, der zwei Prostituierte geschlagen haben soll, freigesprochen? Oder saß der 51-Jährige zu Unrecht wegen dieser Vorwürfe ein halbes Jahr in Untersuchungshaft?