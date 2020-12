Koblenz

8399 Einwohner haben nach Angaben der kommunalen Statistikstelle im Juni in Lützel gelebt. Damit ist der Stadtteil an der Moselmündung der drittgrößte von Koblenz, nur die Karthause und Metternich zählen noch mehr Einwohner. Im Rahmen des Projekts „Stadtgrün Lützel“, das vor gut zwei Jahren ins Leben gerufen wurde und eine Laufzeit von noch zehn Jahren hat, soll der Stadtteil grüner und umweltfreundlicher gestaltet werden. Am Wochenende sprachen die Planerinnen des Projekts „Stadtgrün Lützel“ sowie der Leiter des Amts für Stadtentwicklung und Bauordnung, Frank Hastenteufel, mit Lützeler Bürgern, um vor allem zu erfahren, wo der Schuh drückt.