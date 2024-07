Plus Kreis MYK

Projekt „Mehr als nur Grün“: Treffen in Rhens zum Wohle der Umwelt im Kreis MYK

i Umweltschutz wird auch im Landkreis Mayen-Koblenz großgeschrieben (Symbolfoto). Foto: Thomas Banneyer/picture alliance/dpa

In vielen Orten und Städten engagieren sich Bürger für mehr biologische Vielfalt und Anpassung an den Klimawandel. Diese sind in Naturschutzverbänden und Bürgerinitiativen organisiert oder als Einzelkämpfer unterwegs. Das Projekt „Mehr als nur Grün“ im Landkreis Mayen-Koblenz bietet jährlich die Möglichkeit, eigene Projekte vorzustellen und sich auszutauschen.