Projekt in Lützel: Eine Grundschule als Lernort für die ganze Familie

Von Alexander Thieme-Garmann

i Für die Regenbogen-Grundschule in Lützel stehen spannende Zeiten bevor: Sie nimmt an einem Pilotprojekt teil, das Kinder und auch ihre Eltern fördern soll. Foto: Fynn Knebel

Mehr als 80 Prozent der Kinder in der Regenbogen-Grundschule in Lützel haben einen Migrationshintergrund. Die Schule gilt deshalb als eine „in herausfordernder Lage“, wie es im Amtsdeutsch heißt. Um Sprach- und Bildungsdefiziten entgegenzutreten, laufen gleich mehrere Projekte. Das neueste umfasst nicht nur Förderung für die Kinder, sondern auch für die Eltern: Die Grundschule in Lützel soll ein Familiengrundschulzentrum werden.