Modernes Wohnen Koblenz eG in Koblenz errichtet zurzeit das dritte Mehrgenerationenwohnprojekt in Lützel. Die Genossenschaft betreibt in der Goldgrube bereits zwei dieser Mehrgenerationenwohnhäuser. Mit der Baumaßnahme in Lützel schließt die größte Wohnungsbaugenossenschaft in Koblenz eine Baulücke im Bestand. Die Wohnanlage liegt in der Nähe der Balduinbrücke, und die Innenstadt ist fußläufig in kürzester Zeit zu erreichen.