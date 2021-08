Neben allem, was von 2019 an angestoßen und umgesetzt werden konnte, gibt es einen großen Faktor, der vieles verändert und beeinflusst hat – im Negativen aber auch im Positiven. Die Corona-Pandemie hatte Auswirkungen auf den Tourismus, speziell in der Region. Nicht nur wegen Corona hat die Rhein-Mosel-Eifel-Touristik (Remet) einige Projekte für die Zukunft auf dem Schirm.