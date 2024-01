Plus Koblenz Programmieren unter Zeitdruck: Gaming-Fans entwickeln beim „Global Game Jam“ in Koblenz Spiel in 48 Stunden Nur 48 Stunden Zeit haben Gaming-Liebhaber beim „Global Game Jam“, um ein ganz neues Videospiel zu entwickeln. Die Veranstaltung findet überall auf der Welt zur gleichen Zeit statt. Für die Koblenzer Variante hat das Entwicklerstudio Binary Impact ins TechnologieZentrum Koblenz geladen, um Spieleentwicklern aus der Region eine ganz besondere Herausforderung zu bieten. Von Viktoria Schneider

Thomas stützt den Kopf auf seine Hände. Auf seinem Zeichenpad zieht der Wuppertaler, der seinen Nachnamen nicht in der Zeitung sehen will, mit dem Stift einen virtuellen Scheinwerfer umher. Doch die Lichtstrahlen fallen nicht so, wie er es gerne hätte. Plötzlich wird alles dunkel. „Na toll, jetzt geht gar nichts ...