Stolzenfels

Die Baustelle auf der B 9 in Stolzenfels führt seit gut zwei Wochen immer wieder zu Stau. Viele der Fahrer sitzen dann wahrscheinlich am Steuer und schimpfen auf die Stadt und den Landesbetrieb Mobilität, die die Arbeiten verantworten, auf die Einrichtung der Baustelle, die Ampelschaltung und so weiter. Felicitas und Anton Etzkorn hingegen sind anderer Meinung. Sie finden: An vielem sind die Autofahrer selbst schuld.