Plus Koblenz

Premiere von „Die Wunderübung“: Therapeut hat in Ehepaar harte Nuss zu knacken:

Von Alexander Thieme-Garmann

i Der Paartherapeut (Justus Bialojahn, Mitte) ist mit seinem Latein bald am Ende. Der um die 40-jährige Valentin (Daniel Miguel Weber) und seine Ehefrau Joana, gespielt von Annika Woyda, lassen auch im Besprechungsraum zunächst einmal die Fetzen fliegen. Foto: Alexander Thieme-Garmann

Am Wochenende hat die Komödie „Die Wunderübung“ von Daniel Glattauer Premiere am Theater am Ehrenbreitstein gefeiert. Hierfür verwandelte sich die Bühne der Mikrowerkstatt in das Beratungszimmer eines Paartherapeuten. Dessen Berufsbezeichnung beinhaltet bereits das komplette Aufgebot an handelnden Personen: Auf der einen Seite den Therapeuten, auf der anderen das Paar.