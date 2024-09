Plus Bendorf

Preisverleihung im Schloss Sayn: Filippas Engel Alumni für Zahra Hashimi

Von Winfried Scholz

i Stolz präsentieren sich mit Fürstin Gabriela und Fürst Alexander die diesjährigen Preisträger. In der vorderen Reihe sind Robin König (links) und Julius de Gruyter zu sehen und in der Mitte Zahra Hashimi. In der hinteren Reihe sind (von links) Contimi Kenfack Mouafo, Artur Podkopayev und Alica Friedrich-Salomon (Aelius e.V.) abgelichtet. Foto: Winfried Scholz

Seit die Taliban in Afghanistan an der Macht sind, dürfen Mädchen ab der siebten Klasse nicht mehr in die Schule gehen und sind somit von Bildung ausgeschlossen. Damit wollte sich die gebürtige Afghanin und dortige Mathematiklehrerin Zahra Hashimi (28) nicht abfinden. 2022 gründete sie in Wien die Omid Online School um Mädchen in Afghanistan qualitativ hochwertige Bildung zugänglich zu machen. Bisher wurden rund 1000 Schülerinnen von 30 Lehrerinnen in elf Fächern unterrichtet.