Wechsel an der Spitze des Landesamts für Vermessung und Geobasisinformation in Rheinland-Pfalz (LVermGeo): Im Rahmen eines kleinen Festaktes in der Falckenstein-Kaserne führte Innenminister Roger Lewentz Dr.-Ing. Jörg Kurpjuhn nun offiziell in das Amt des Präsidenten des LVermGeo ein.