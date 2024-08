Postfiliale in Lützel schließt im August: Ersatz in Wallersheim

Anzeige

Es ist die fünfte Schließung innerhalb kurzer Zeit in Koblenz. Ende Juli hatte die DHL Group drei Filialen in Arenberg, am Hauptbahnhof und in Güls dichtgemacht. Am 1. August folgte die Schließung der Postfiliale in der Trierer Straße in Metternich.

Ersatz für den Standort in Lützel soll es nach Aussage der DHL Group in Wallersheim geben: Der DHL-Paketshop im Büngertsweg 101 wird demnach zum 14. August zu einer Postfiliale erweitert. Im Gegensatz zu Paketshops bieten Postfilialen einen umfangreicheren Service nicht nur rund um Pakete an, sondern auch zu Briefen oder etwa Postbank-Leistungen.