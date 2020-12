Archivierter Artikel vom 18.09.2020, 11:45 Uhr

Koblenz/Region

Post und Pakete: In Koblenz und Umgebung ist mit verspäteter Zustellung zu rechnen

Mit einer verspäteten Zustellung von Post und Paketen muss am heutigen Freitag und auch am Samstag in Koblenz, Rhens, Dieblich, Waldesch und Lahnstein gerechnet werden.