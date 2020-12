Koblenz

Koblenz hat seit Freitag einen neuen Biergarten, oder zumindest so etwas Ähnliches: Auf der großen Grünfläche in der Weißer Gasse dürfen drei Gastronomiebetriebe bis Ende September Außenbewirtung anbieten. Die Spielekneipe Spökes, das Restaurant Rüüan Thai und die Huka-Shisha-Bar stellen jetzt an jedem Tag oder Abend Sitzgelegenheiten auf die große Wiese und bewirten ihre Gäste, wenn das Wetter mitspielt. Ein zeitlich begrenzter Pop-up-Biergarten also quasi.