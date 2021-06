Poller bringen keine Ruhe: Auf dem Asterstein reißen die Partys nicht ab

An manchen Abenden ist es einigermaßen ruhig, sagt Hotelchefin Eva Maria Waldecker-Bruce vom Hotel Rheinkrone in Koblenz. Da sind es vielleicht „nur“ ein Dutzend junge Leute, die auf dem Gelände vor ihrem Hotel sitzen und feiern. Insgesamt ist es ein ganz klein bisschen weniger geworden, seitdem die Poller die Zufahrt zum Plateau verhindern sollen. Anfangs fuhren viele noch über die Wiese an den Pollern vorbei, das ist jetzt nicht mehr möglich, weil die Stadt zwei weitere Stangen aufgestellt hat. Aber Ruhe herrscht trotzdem nicht: Die Sperren bewirken nur, dass die Feierlustigen in der Kurve oder weiter oben parken und dann die letzten Meter zu Fuß gehen, berichtet die Hotelchefin.