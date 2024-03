Plus Rübenach Polizeieinsatz in Rübenach mit Hubschrauber: Augenzeugen sprechen von Gruppenschlägerei Von Katrin Steinert , Stefanie Braun , Ronja Stephan i Nach einer Verfolgungsjagd durch den Ort geht der Jugendliche der Polizei auf dem Schulhof ins Netz, die ihn zu Boden bringt. Foto: Katrin Steinert Am Montagabend, 11. September, fällt Anwohnern ein Hubschrauber in der Luft auf. Unsere Reporterin ist zufällig zugegen, hört von Augenzeugen, dass sich Jugendliche zu einer Schlägerei verabredet haben sollen. Polizeiautos sowie ein Hubschrauber sind im Einsatz. Lesezeit: 4 Minuten

Gegen 19 Uhr steht in Rübenach ein Hubschrauber über Grundschule und Fußballplatz in der Luft. Das Dröhnen der Rotoren ruft Menschen aus ihren Häusern. In den Straßen sind schnell fahrende Polizeiautos unterwegs. Augenzeugen aus dem örtlichen Fußballverein berichten unserer Reporterin, dass es am Samstag zu einer Schlägerei zwischen Rübenacher und Neuendorfer ...