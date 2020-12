Koblenz

Mehrere Videos, die am Samstagnachmittag auf dem Münzplatz in Koblenz angefertigt wurden, werden im Internet kritisch diskutiert. In Facebook-Beiträgen wird vor allem eine Polizeiaktion thematisiert. Zu sehen sind auf den Mitschnitten ein Gewusel von Demonstrationsteilnehmern und ein Polizist, der eine ältere Frau an den Oberarmen anfasst, sie von einer Gruppe von Polizisten und Zivilisten wegzieht, und die dann stürzt. Was genau passiert ist, darüber gibt es unterschiedliche Aussagen.