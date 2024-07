Anzeige

Am Koblenzer Zentralplatz wurden mit Nägeln gespickte Fleischstücke aufgefunden. Das teilte die Polizei am Mittwochmorgen in einer Mitteilung mit. „Hundehalter werden dort beim Gassigehen um besondere Vorsicht gebeten“, schreibt die Polizei. Die Beamten bitten darum, sie zu informieren, wenn ein solcher Köder gefunden wird.