Archivierter Artikel vom 01.01.2021, 12:37 Uhr

Koblenz

Polizei verzeichnet kaum Verstöße: Koblenzer feiern ruhiges Silvester

Es dürfte eine der ruhigsten Silvesternächte der jüngeren Vergangenheit in Koblenz gewesen sein. Wie die Polizei am frühen Morgen des 1. Januar mitteilte, blieb es „ruhig. Auf keinem der ansonsten stark frequentierten Plätze der Altstadt oder am Deutschen Eck wurden große Personengruppen angetroffen.“