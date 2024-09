Polizei sucht Zeugen: Unfallflüchtiger verursacht im Rauental Totalschaden

Zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Auto total demoliert wurde, ist es am Mittwoch gegen 1.30 Uhr im Rauental in Höhe der Hoevelstraße 16 gekommen.

Ein Blaulicht der Polizei leuchtet auf. Die Zahl der Angriffe gegen Polizisten ist in den vergangenen Jahren in Sachsen-Anhalt gestiegen. (zu dpa «Angriffe auf Polizisten zuletzt häufiger») +++ dpa-Bildfunk +++

Ein Blaulicht der Polizei leuchtet auf. Die Zahl der Angriffe gegen Polizisten ist in den vergangenen Jahren in Sachsen-Anhalt gestiegen. (zu dpa «Angriffe auf Polizisten zuletzt häufiger») +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Anzeige

Laut Polizei befuhr der Unfallverursacher die Behringstraße in Richtung Hoevelestraße. In einer Linkskurve kam sein Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte ein geparktes Auto so stark, dass an diesem wirtschaftlicher Totalschaden in fünfstelliger Höhe entstand. Der Unfallverursacher flüchtete in Richtung Bardelebenstraße/ Lindenstraße, ohne sich um den ie Schaden zu kümmern. Anhand der Spurenlage müsste der Wagen des Unfallverursachers an der rechten Seite erheblich beschädigt sein, teilt die Polizei weiter mit.

Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion 1 in Koblenz unter Tel. 0261/921 563 00 oder per E-Mail an pikoblenz1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.