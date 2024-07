Zum Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes ist es in der Nacht zum Sonntag zwischen 22.30 Uhr und 1 Uhr am Niederwerther Schützenplatz gekommen.

Das E-Bike war zuvor in unmittelbarer Nähe des dort stattfindenden Feuerwehrfestes an einer Laterne befestigt worden, teilt die Polizeiinspektion Bendorf mit. Zeugen, insbesondere Besucher des besagten Feuerwehrfestes, die etwas Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bendorf unter Tel. 02622/940 20 oder per E-Mail an pibendorf@polizei.rlp.de zu melden.