Polizei sucht Zeugen: Einbruch in Bäckereifiliale in Mülheim-Kärlich

In die Bäckereifiliale am Norma-Markt in der Clemensstraße in Mülheim-Kärlich ist zwischen Donnerstag, 19.30 Uhr, und Freitag, 4.45 Uhr, eingebrochen worden. Laut Polizei Andernach wurde eine Tür im rückwärtigen Bereich aufgehebelt, und die Filiale wurde durchwühlt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Wechselgeld in dreistelliger Höhe entwendet.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Andernach unter Tel. 02632/9210 zu melden.