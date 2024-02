Polizei sucht Zeugen: Diebstahl beim Geldwechsel in Bendorf

Einem 93-Jährigen wurde in Bendorf Geld gestohlen. Die Polizei sucht nach dem Täter und bittet um Hinweise.

Laut Pressemeldung hat sich am Donnerstagnachmittag, 15. Februar, eine männliche Person einem 93-jährigen Mann genähert und einen Geldwechsel angedeutet. Während dem Wechselvorgang griff die männliche Person dem Geschädigten in die Geldbörse und entwendete 40 Euro.

Der Vorfall ereignete sich in Höhe der Sparkasse in der Siegburger Straße. Die männliche Person wurde wie folgt beschrieben: 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß, schlanke Statur. Der Täter trug eine graue Jeans und einen grauen Pullover. Der Beschuldigte sprach bei der Tatausführung kein Wort mit dem Geschädigten und entfernte sich dann in Richtung Danngasse. Die Polizei bietet um Hinweise aus der Bevölkerung.