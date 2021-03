Ein Zug an der Zigarette, und man fühlt sich besser. Oder aber: Man fällt um und wird ein Fall für den Notarzt. So beschreiben Menschen, die sich häufiger am Bahnhof aufhalten, die Situation der vergangenen Tage am Bahnhofvorplatz. Aktuell wird hier offensichtlich verstärkt mit sogenannten Kräutermischungen gedealt. Und sie werden vermehrt konsumiert.