Polizei kontrolliert in Koblenzer Fahrradstraße: 13 Autofahrer geahndet und viele Rotsünder

Bei einem Kontrolltag im Koblenzer Stadtgebiet haben Polizeibeamte am Dienstag den Fokus auf Verkehrsverstöße von Radfahrern und Autofahrern in der Koblenzer Casinostraße gelegt. Die Bilanz: Einige Rotsünder auf dem Rad und Autofahrer, die dort fahren, wo sie nicht dürfen.

Die Polizei hat Rad- und Autofahrer in der Koblenzer Casinostraße kontrolliert und insgesamt 33 Regelverstöße festgestellt.

Die Polizei hat Rad- und Autofahrer in der Koblenzer Casinostraße kontrolliert und insgesamt 33 Regelverstöße festgestellt. Foto: Sascha Ditscher/Archiv

Anzeige

Vor allem Rotlichtverstöße im Bereich der Casinostraße, die eine Fahrradstraße ist, und das unbefugte Befahren der Fußgängerzone durch Radfahrer haben Polizeibeamte bei den Kontrollen geahndet, heißt es in einer Meldung der Polizei. In der Fahrradstraße wurden zudem Autofahrer kontrolliert. In weniger als fünf Stunden wurden im Stadtgebiet Koblenz insgesamt 33 Verstöße festgestellt.

Davon gab es insgesamt 19 Rotlichtverstöße von Radfahrern sowie ein Rotlichtverstoß eines Autofahrers. In 13 Fällen wurde die Fahrradstraße unbefugt mit dem Pkw befahren. Wegen der vielen Verstöße in kurzer Zeit plant die Polizei eine Wiederholung des Kontrolltages mit dem Schwerpunkt Radverkehr.