Polizei bittet Zeugen um Hinweise: Jugendliche rufen Naziparolen in Ehrenbreitstein

Nationalsozialistische Parolen habe eine Gruppe Jugendlicher am vergangenen Samstag, 10. August, gegen 21.35 Uhr in der Ehrenbreitsteiner Wambachstraße gerufen habe. Das hat eine Zeugin der Polizei gemeldet, teilt diese am Donnerstag mit. Konkret habe sie „Sieg Heil“-Rufe wahrgenommen. Als sie auf die Straße trat, konnte sie etwa vier bis fünf Jugendliche sehen, alle bekleidet mit weißen T-Shirts, die in Richtung Lielsgasse spazierten.Eine Fahndung blieb ohne Ergebnis. Daher wird laut Polizei ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen geführt. Die Polizei Koblenz fragt: Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zu den Tätern machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 1 per E-Mail an pikoblenz1@polizei.rlp.de oder unter Tel.0261/921 563 00 entgegen.