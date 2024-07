Polizei Andernach sucht Zeugen: Spiegel mehrerer Autos abgetreten

Zu Fällen von Vandalismus ist es in er Nacht zum Sonntag in Bassenheim und Mülheim-Kärlich gekommen.

Mehrere geparkte Fahrzeuge sind in der Nacht zum Sonntag sowohl im Bassenheimer Karmelenbergweg als auch in der Mülheimer Straße in Mülheim-Kärlich beschädigt worden. An beiden Örtlichkeiten wurden die Spiegel mehrerer geparkter Autos abgetreten beziehungsweise mutwillig beschädigt, teilt die Polizeiinspektion Andernach mit. In Bassenheim wurden zudem noch ein Blumenkübel und ein Verteilerkasten beschädigt. Dort soll eine Gruppe Jugendlicher in der Nähe gesehen worden sein. Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen, muss noch ermittelt werden. Es entstand insgesamt ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Andernach unter Tel. 02632/9210 zu melden.