Politikblitzkarriere nur auf den ersten Blick: Lange schon hinter den Kulissen, schafft Carl-Bernhard von Heusinger nun den Sprung in den Landtag

Der mediale Wirbel um die Lebenslaufkorrekturen der Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock nervt ihn, gibt Carl-Bernhard von Heusinger unumwunden zu. „Wenn man politisch sehr, sehr viel gemacht hat, dann schleichen sich einfach auch schon unbeabsichtigt vielleicht kleine Fehler im Lebenslauf ein. Das geht mir ja ähnlich. Ich saß in so vielen Gremien, Ausschüssen, war in Vereinen aktiv, da weiß man manchmal einfach nicht mehr, ob man da jetzt ein oder zwei Jahre eine Funktion bekleidet hat“, wirbt der Koblenzer Jurist um Verständnis.