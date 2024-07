Plus Koblenz „Plus-Size“-Kurs in Koblenz -Tanzlehrerin sagt: „Ballett ist was für everybody“ Von Doris Schneider i Lehrerin Sarah Cocker (von links) gibt Hilfestellungen, korrigiert hier eine Armhaltung, gibt dort Tipps zur Drehung. Die beiden Schülerinnen Carina Weis und Katharina Holzmeister sind begeistert beim Ballett dabei – und haben gerade auch erfolgreich eine renommierte Prüfung abgelegt. Foto: Sascha Ditscher Anmutig heben und senken die beiden Frauen ihre Arme, die Fingerspitzen sind gestreckt. Langsam verlagern sie ihr Gewicht von vorn nach hinten, es folgt eine kleine Drehung: Dass Ballett vor allem totale Körperbeherrschung bedeutet, sieht man an jeder noch so kleinen Bewegung. Lesezeit: 4 Minuten

Hier aber sind es nicht kleine Mädchen in pinkfarbenen Tutus, sondern gestandene Frauen, die tanzen. „Ballett ist für everybody“, sagt Sarah Cocker, Leiterin der Koblenz School of Ballet. Und „everybody“ meint in diesem Zusammenhang nicht nur jedermann, sondern wirklich im Wortsinn: für jeden Körper. Wir treffen Carina Weis und Katharina Holzmeister ...