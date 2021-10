Endlich heißt es eben nicht mehr „Stille Nacht“: Nach dem Totalausfall im vergangenen Jahr soll es in diesem Winter wieder einen Weihnachtsmarkt auf den Koblenzer Plätzen geben. Anders, im Prinzip aber sogar größer: Denn um die Besucherströme zu entzerren, wird in diesem Jahr auch der Clemensplatz dazukommen. Mit Buden und Glühwein und allem, was man braucht.