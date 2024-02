An der einen Ecke das Hochhaus am Wöllershof, an der anderen das Hotel am Zentralplatz: Die Pfuhlgasse liegt zwischen zwei hohen Bauten. Und auch mittendrin könnte sie sich perspektivisch verändern: Das Gebäude, in dem im Erdgeschoss Laden und Werkstatt von Fahrrad Franz sind, kann grundsätzlich höher gebaut werden.