Während die Zahlen der Corona-Infizierten auch in Koblenz wieder steigen und steigen, werden in Rheinland-Pfalz auf der anderen Seite Regelungen für Außenveranstaltungen gelockert. Das bedeutet für den Weihnachtsmarkt, der am kommenden Freitag eröffnet wird: Alles wird nun doch anders – und fast wie in den Jahren vor Corona.