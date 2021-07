Plan liegt auf Eis: Kitagebühren in Koblenz werden erst einmal nicht erhöht

Die Kosten für die Kinderbetreuung könnten in Koblenz deutlich steigen – zumindest will dies die Stadtverwaltung. Der Stadtrat soll am Donnerstag über eine Neufassung der Kitasatzung abstimmen, und in dem Zusammenhang sollte es eigentlich auch um eine Beitragserhöhung von 8 Prozent gehen. Doch im Haupt- und Finanzausschuss (Hufa) in der vergangenen Woche wurde bereits klar: Eine solche Erhöhung bedarf noch einiger Diskussionen, und deshalb wurde dieser Punkt bei der neuen Satzung erst einmal ausgeklammert.