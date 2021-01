Koblenz

Die Pläne, das Lützeler Moselufer neu zu gestalten und eine Verbindung bis zur Feste Kaiser Franz und zum Volkspark zu schaffen, sind alt und sollten eigentlich schon vor der Bundesgartenschau 2011 umgesetzt werden. Doch am Ende scheiterten die kühnen Pläne an den Dimensionen und damit am Geld. Im Zuge des Programms „Stadtgrün“ sollen nun die Ideen von einst weiterentwickelt und umgesetzt werden.