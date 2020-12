Koblenz/Kreis MYK

Die Pläne für einen Umzug des Stifts in einen gemeinsamen Standort mit dem Kemperhof in Koblenz liegen auf Eis – und das auf unbestimmte Zeit. Wer geglaubt oder gehofft hatte, es würde mit dem großen Zukunftsprojekt im Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) in diesem Jahr oder zumindest in absehbarer Zeit richtig losgehen, muss jetzt enttäuscht feststellen: Wann die beiden Koblenzer Krankenhäuser zu einem verschmelzen, ist völlig offen. Das bestätigt der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner, der zugleich Vorsitzender der Gesellschafterversammlung ist, im Gespräch mit unserer Zeitung.