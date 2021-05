An die heißen Debatten über die seinerzeit ungewohnte weiß-graue Farbgebung für das Kurfürstliche Schloss können sich noch viele Koblenzer gut erinnern. Jetzt, 23 Jahre danach, wird es um ganz andere Dimensionen gehen. Offenbar steht eine Generalsanierung an. Gemunkelt wird, dass der Bund einen hohen zweistelligen Millionenbetrag in die Erneuerung investieren will.