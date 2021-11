Rund 35.000 Einwohner leben in der Verbandsgemeinde Weißenthurm, und sie alle werden ab dem kommenden Jahr Versuchskaninchen. Das mag wenig positiv klingen, könnte aber umso positiver sein. Denn ab Januar 2022 testet der Kreis Mayen-Koblenz die Wertstofftonne zunächst in einem VG-Gebiet. Dass das Weißenthurm ist, hat einen Grund: In der VG gibt es Städte wie Dörfer, urbane Gegenden wie ländliche, geografische Höhen und Tiefen.