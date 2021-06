Pflegewissenschaftliche Fakultät in Vallendar wird geschlossen: CDU-Appell an Landtagsfraktionen

Je länger klar ist, dass die Philosophisch-Theologische Hochschule (PTHV) in Vallendar ihre Pflegewissenschaftliche Fakultät schließen wird, desto lauter wird auch die Kritik an der Landesregierung. Der PTHV fehlt es an Geld, um die Fakultät weiter zu betreiben. Das Land sieht sich nicht in der Verantwortung, verweist auf die Tatsache, dass es sich bei der Vallendarer Hochschule um eine private Einrichtung handelt. Schon früh hatte sich die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz kritisch gegenüber der Landesregierung geäußert, warf ihr „echte Nachlässigkeit“ vor.