Pfaffendorfer Brücke: Fester Zaun sichert nun die Baustelle

Die Stadt hat auf Vandalismus an der Baustelle Pfaffendorfer Brücke regiert: Ein fester Zaun soll dort nun für höhere Sicherheit sorgen.

Ein fester Zaun sichert nun die Baustelle an der Pfaffendorfer Brücke. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf

Der Neubau der Pfaffendorfer Brücke ist in vollem Gange. Deswegen muss zur Sicherheit der Besucher der Rheinanlagen das Baufeld abgesperrt werden, und es ergeben sich Umleitungswege in den Rheinanlagen für den Fuß- und Radverkehr, teilt die Stadtverwaltung mit. Zu Beginn der Bauarbeiten wurden zur Absicherung Bauzäunen aufgestellt, was baurechtlich ausreichend sei. Allerdings seien die Absperrungen mehrfach durch Vandalismus beschädigt worden.

Die Stadt Deshalb wird nun ein fester Zaun aufgestellt. „Die feste Zaunanlage dient zur Absicherung des Baufeldes und schützt das Baustellenpersonal der Baufirmen sowie auch die Bürgerinnen und Bürger. Da dort teilweise mit schweren Gerätschaften wie Baggern und Bohrgeräten hantiert wird, besteht eine große Verletzungsgefahr“, sagt Kai Mifka, Leiter des Koblenzer Tiefbauamtes. Weitere Infos und visuelle Darstellungen zum Neubau der Pfaffendorfer Brücke finden sichunter www.koblenz-baut.de/ grossprojekte/pfaffendorfer-bruecke