Koblenz

So wie Menschen regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen gehen sollen, so werden auch bei Brückenbauwerken entsprechende Check-ups vorgenommen. Und so wie es bei Menschen, die einmal krank waren, eine engmaschigere Beobachtung gibt, so werden auch bei Brücken die Intervalle verkürzt, in denen man sie genau anschaut. Bei der Pfaffendorfer Brücke wird deshalb gerade wieder eine sogenannte Hauptprüfung durchgeführt. Denn die alte Dame ist bekanntlich eine Risikopatientin, um im medizinischen Bild zu bleiben.