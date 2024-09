Plus Koblenz Pestel-Institut analysiert Arbeitsmarkt: In Koblenz arbeiten 5600 Menschen für Mindestlohn i Ein Geldschein und Münzen bilden die Summe von 15 Euro. Bundeskanzler Scholz hat sich für schrittweise Erhöhung des Mindestlohns auf 15 Euro ausgesprochen. Aktuell liegt dieser lediglich bei 12,41 Euro brutto. Foto: Sebastian Kahnert/dpa Im Job alles geben und trotzdem nur ein schmales Portemonnaie haben: In Koblenz arbeiten aktuell rund 5.600 Menschen für den gesetzlichen Mindestlohn. Sie verdienen 12,41 Euro pro Stunde. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung des Arbeitsmarktes vom Pestel-Institut. Dabei haben die Wissenschaftler berechnet, was ein höherer Mindestlohn für Koblenz bedeuten würde. Konkret geht es um den Anstieg des gesetzlichen Mindeststundenlohns auf 14 Euro. Lesezeit: 2 Minuten

„Davon würden enorm viele Menschen profitieren. In Koblenz ginge der Lohn auf einen Schlag in rund 13.500 Jobs hoch. Immerhin werden heute noch in 14 Prozent aller Jobs in der Rhein-Mosel-Stadt Koblenz weniger als 14 Euro pro Stunde verdient“, sagt Matthias Günther, der dass das Pestel-Institut, dass die aktuellen Mindestlohnberechnungen ...