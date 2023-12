Plus Koblenz Peronalnotstand in der Layer Kita: Eltern wissen nicht, wohin mit ihren Kindern Die Eltern sind verzweifelt: Die Öffnungszeiten in der Layer Kita werden drastisch eingeschränkt, die Kinder dürfen ab Januar nur noch drei Tage pro Woche kommen. Schuld ist die Personalsituation. Von Doris Schneider

Während der Träger davon spricht, es laufe alles trotzdem voller Respekt und Verständnis vonseiten der Familien, sind die Eltern zum Teil entsetzt und richtig sauer – und viele wissen einfach nicht, was sie machen sollen. Die wichtigsten Infos. 1 Wieso ist die Lage in der Kita so schwierig? Derzeit arbeiten neun ...