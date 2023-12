Plus Koblenz Pegel von Rhein und Mosel steigen: Koblenz bereitet sich auf Hochwasser vor Experten rechnen im Laufe der Woche mit Pegeln an Rhein und Mosel von bis zu sechs Metern. In Koblenz bereitet man sich seit Sonntag intensiv auf das prognostizierte Hochwasser vor. Von Matthias Kolk

Seit Sonntag steigen die Flusspegel von Rhein und Mosel wieder an. Die Prognosen sind am Montag noch unsicher, Experten gehen aber von weiteren Anstiegen im Laufe der Woche aus. Fünf-Meter-Marke voraussichtlich am Dienstag überschritten In Koblenz könnte am Dienstag (12. Dezember) die Meldehöhe von fünf Metern am Rhein überschritten werden, so die ...