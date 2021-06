Der vollständige Titel entpuppt sich für ungeübte Sprecher zum Brecher aller Zungen: Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes, kurz und mit deutlich weniger Bruchgefahr: PEFC. So heißt ein Siegel, mit dem sich der Wald in Bendorf jetzt schmücken darf. Das PEFC-Siegel soll auf die nachhaltige Bewirtschaftung der städtischen Waldfläche hinweisen.