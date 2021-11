Wer sich der Corona-Ambulanz in Metternich nähert, sieht sie schon von Weitem: Menschen stehen in einer Schlange, die sich vom Eingang bis an die Zufahrtstraße schlängelt. Leute in dicken Jacken mit Kapuze oder Mütze – an diesem Tag auch mit Regenschirmen – stehen sich die Beine in den Bauch. 4 Grad sind es, gefühlte 0, Regen und Wind. Und drinnen: ein Team, das im Akkord arbeitet.