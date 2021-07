Pastoralreferent macht Missbrauch öffentlich: Sollen Kunstwerke eines Geistlichen weiter in kirchlichem Rahmen zu sehen sein?

40 Jahre ist es her. Eine biblische Zahl, schreibt Werner Huffer-Kilian, Pastoralreferent und Geschäftsführer des Dekanats Maifeld-Untermosel. 40 Tage und 40 Nächte dauerte die Sintflut, 40 Jahre zog Moses durch die Wüste. Nicht wenig Zeit. Und doch beschäftige es ihn immer noch, heißt es in seiner „Anklageschrift“, die er am Sonntag, 20. Juni, über den Verein MissBiT veröffentlicht hat. MissBiT steht für Missbrauchsopfer und Betroffene im Bistum Trier – und zu denen gehört auch Huffer-Kilian. Die Jahre 1977 bis 1979 seien geprägt gewesen von etwas, dass er damals nicht klar benennen konnte, doch heute als sexuellen Missbrauch ansieht.